Олбани
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один зампред покинул правительство Хабаровского края

Курировавший экономику региона с 2009 года Виктор Калашников заявил о переходе в Законодательную думу.

Источник: личный архив Виктора Калашникова

Заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр экономического развития заявил о переходе на другую работу. Об этом Виктор Калашников написал на своей странице ВКонтакте. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», вопросы экономики региона он курировал с 2009 года.

— Я ушёл в отставку в связи с избранием депутатом Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, — объяснил Виктор Калашников. — Вступил в должность губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Он назвал программные цели развития нашего региона. Трудные, но понятные и достижимые. И для этого, как сказал Дмитрий Викторович, есть надежная команда. Надеюсь, смогу стать полезным участником команды Хабаровского края и на новом поприще!

Виктор Калашников искренне поблагодарил коллектив министерства экономического развития Хабаровского края, с которым он проработал долгие годы, членов правительства региона, муниципалитеты, бизнес-структуры, предприятия и представителей науки.

Напомним, ранее о своей отставке заявил теперь уже бывший зампред краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров. Кроме того, в связи с избранием в новый состав Законодательной думы края свои посты покинули мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава администрации Хабаровского района Александр Яц.