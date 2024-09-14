Ещё один зампред покинул правительство Хабаровского края

— Я ушёл в отставку в связи с избранием депутатом Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, — объяснил Виктор Калашников. — Вступил в должность губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Он назвал программные цели развития нашего региона. Трудные, но понятные и достижимые. И для этого, как сказал Дмитрий Викторович, есть надежная команда. Надеюсь, смогу стать полезным участником команды Хабаровского края и на новом поприще!