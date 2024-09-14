Ещё один зампред покинул правительство Хабаровского края

Заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр экономического развития заявил о переходе на другую работу. Об этом Виктор Калашников написал на своей странице ВКонтакте. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», вопросы экономики региона он курировал с 2009 года.
— Я ушёл в отставку в связи с избранием депутатом Законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва, — объяснил Виктор Калашников. — Вступил в должность губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Он назвал программные цели развития нашего региона. Трудные, но понятные и достижимые. И для этого, как сказал Дмитрий Викторович, есть надежная команда. Надеюсь, смогу стать полезным участником команды Хабаровского края и на новом поприще!
Виктор Калашников искренне поблагодарил коллектив министерства экономического развития Хабаровского края, с которым он проработал долгие годы, членов правительства региона, муниципалитеты, бизнес-структуры, предприятия и представителей науки.
Напомним, ранее о своей отставке заявил теперь уже бывший зампред краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров. Кроме того, в связи с избранием в новый состав Законодательной думы края свои посты покинули мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и глава администрации Хабаровского района Александр Яц.