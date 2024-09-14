Сенатором от Хабаровского края стал экс-начальник УФСБ Андрей Серёжников

Новым сенатором от Хабаровского края стал экс-глава регионального УФСБ Андрей Серёжников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевого правительства.
Документ о назначении сенатора был подписан губернатором Дмитрием Демешиным 13 сентября. Согласно постановлению, Серёжников наделяется полномочиями представителя правительства Хабаровского края в Совете Федерации.
В верхней палате парламента Серёжников сменит Андрея Базилевского. Ранее глава региона позитивно отзывался о претенденте, подчёркивая его патриотизм и верность долгу.
«Его профессиональная деятельность была связана со служением Родине в органах государственной безопасности», — говорил Демешин.
Андрей Серёжников возглавлял УФСБ по Хабаровскому краю на протяжении шести лет начиная с марта 2016 года. В июле 2022 года он оставил должность, на смену ему пришёл Максим Мухин.