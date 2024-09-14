Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил о последствиях возможного разрешения Киеву наносить удары по РФ. Президент отметил, что возможное разрешение Соединенных Штатов и Евросоюза наносить удары по территории России будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть.