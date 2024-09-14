«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал Кеннеди — младший.
Как Роберт Кеннеди — младший отметил, что он обращается «как гражданин мира».
Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил о последствиях возможного разрешения Киеву наносить удары по РФ. Президент отметил, что возможное разрешение Соединенных Штатов и Евросоюза наносить удары по территории России будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть.
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в США, очевидно, уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории России. Он указал, что такими шагами Запад пытается продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ подчеркнула, что положение ВСУ на фронте неуклонно ухудшается, и поэтому Киев пытается добиться от западных союзников разрешения наносить удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.