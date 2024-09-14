В США набирают «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях

Документ попал в распоряжение РИА Новости после того, как российские военные захватили боевую машину на Купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.
После этого РИА Новости обнаружило в интернете несколько объявлений, в которых говорится, что специально для учебного центра Форт Ирвин разыскиваются люди со знанием русского языка.
Так, компания Check Defense приглашала говорящих по-русски «профессионалов в области исполнения ролей». Это объявление опубликовано в феврале.
Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», а также помогать в обучении для Пентагона. От «актеров» требуется владеть отличными устными и письменными навыками, в том числе правильно интерпретировать сообщения, говорить, читать и писать как на английском, так и на «целевом языке».
Кроме владеющих русским, приглашаются соискатели с арабским, китайским, дари, корейским и пушту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
РИА Новости также изучило страницу 11-й бронетанкового кавалерийского полка («Вороная лошадь») в Instagram*. Согласно американским СМИ, на учениях это подразделение всегда играет роль вражеской армии. Из фото на странице следует, что с 30 ноября по 13 декабря 2022 года полк «Вороная лошадь» проходил обучение на новых «суррогатных транспортных средствах», изображающих БТР-87 и бронеавтомобили «Тигр».
Как утверждают СМИ, «противник» на всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen. Как пояснял бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор, на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта сделали на кириллице, но здания менять не стали. Так, на фото можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке и Афганистане).
Российские войска не раз уничтожали РБМП Bradley, которые США поставляют на Украину, несколько машин захватили как трофеи. В Москве не раз подчеркивали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.