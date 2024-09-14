В США набирают «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях

Как утверждают СМИ, «противник» на всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen. Как пояснял бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор, на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта сделали на кириллице, но здания менять не стали. Так, на фото можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке и Афганистане).