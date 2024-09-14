Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

«Голосуя за [кандидата в президенты США от демократов] Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал он в пятницу, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).