Джо Байден отчитал журналиста после вопроса о Путине

После вопроса репортера Байден отчитал его за нарушение протокола Белого дома и приказал замолчать.
«Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — заявил президент США.
После вступительной речи Джо Байдена и Кира Стармера журналист вновь задал вопрос. В этот раз американский лидер сказал, что «не думает много о Путине».
Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность вернуться к обсуждению стратегии по Украине с президентом США Джо Байденом. Стармер отметил, что готов вернуться к данному обсуждению на сессии Генеральной Ассамблеи ООН через неделю. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что не ждет решения по ударам ВСУ вглубь РФ на встрече Байдена и Стармера.
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что в США, очевидно, уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории России. Он добавил, что подобные шаги повышают вовлеченность союзников Киева в конфликт.
10 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над отменой ограничений на удары ВСУ по России. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что Байден 13 сентября обсудит данное разрешение с британским премьер-министром Киром Стармером. При этом СМИ сообщали, что Британия уже приняла соответствующее решение, но обе страны не будут объявлять о нем официально.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.