Джо Байден отчитал журналиста после вопроса о Путине

Ранее в этот день премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность вернуться к обсуждению стратегии по Украине с президентом США Джо Байденом. Стармер отметил, что готов вернуться к данному обсуждению на сессии Генеральной Ассамблеи ООН через неделю. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что не ждет решения по ударам ВСУ вглубь РФ на встрече Байдена и Стармера.