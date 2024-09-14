Олбани
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден заявил, что не думает много о Путине. Военная операция на Украине, день 934-й

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударах по РФ. Путин ранее предупредил, что если Украине разрешат бить вглубь России дальнобойными ракетами, это будет означать фактическое начало войны НАТО и России. Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:42 Командование ВСУ перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

8:38 В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

8:23 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам.

По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.

8:11 Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший предостерег американскую администрацию от решения наносить удары вглубь российской территории высокоточными западными ракетами.

«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он в пятницу в X (ранее Twitter), отметив, что просит этого «как гражданин мира».

8:03 Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 934-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.