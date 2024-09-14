Байден заявил, что не думает много о Путине. Военная операция на Украине, день 934-й

8:42 Командование ВСУ перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
8:38 В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».
8:23 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам.
По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.
8:11 Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший предостерег американскую администрацию от решения наносить удары вглубь российской территории высокоточными западными ракетами.
«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он в пятницу в X (ранее Twitter), отметив, что просит этого «как гражданин мира».
8:03 Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 934-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.