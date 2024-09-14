Медведев допустил применение РФ ядерного оружия, если «закончится терпение»

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами “вглубь территории”? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто “словесные интервенции”. Русские не пересекут черты. Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку глобального Юга. И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну и прочее в таком же духе», — описал он ситуацию.