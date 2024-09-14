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Медведев допустил применение РФ ядерного оружия, если «закончится терпение»

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия не применяет ядерное оружие в ответ на вылазки противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами “вглубь территории”? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто “словесные интервенции”. Русские не пересекут черты. Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку глобального Юга. И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну и прочее в таком же духе», — описал он ситуацию.

Медведев подчеркнул, что ядерный конфликт действительно никому не нужен: это «очень плохая история с тяжелейшим исходом». «Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято, — заметил он. — Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».

Политик обратил внимание, что для применения Россией ядерного оружия есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие ее доктрине ядерного сдерживания. К таким событиям он отнес, в частности, атаку ВСУ на Курскую область.

По словам Медведева, правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом…, хотя вероятность все же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении».

«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ (перифраз из древнерусской литературы, обозначающий Киев — прим. ТАСС)», — резюмировал замглавы Совбеза. «Holy shit! It’s impossible, but it happened (Черт побери! Это невозможно, но это случилось — прим. ТАСС, пер. с англ.)», — процитировал он известный в интернете мем.

Медведев Дмитрий
НАТО