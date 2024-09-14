Нидерланды отказались от планов передать Украине системы Patriot

В конце мая Нидерланды сообщили, что поставят Украине части одной системы ПВО Patriot. Тогда уточнялось, что ведутся переговоры с другими странами о сборке полной системы. В июне тогдашняя глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о завершении сборки частей системы ПВО Patriot. Она уточнила, что части системы были собраны совместно с неназванной страной.
Предполагалось, что Украина получит радар и как минимум три пусковые установки. Однако вчера, 13 сентября, в Минобороны Нидерландов сообщили, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». На этой неделе новый глава военного ведомства Рубен Брекельманс говорил, что другие страны все еще ищут компоненты для завершения сборки системы Patriot, и Нидерланды проводят обсуждения по этой теме с «несколькими партнерами».
В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса провели инвентаризацию имеющихся систем ПВО и передадут некоторые из них Украине. Число систем не уточнялось. В мае Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины. В июне Financial Times со ссылкой на источники писала, что США приостановят открытые заказы на системы Patriot и перенаправят системы, предназначенные для стран-заказчиков, на Украину.