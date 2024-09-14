Нидерланды отказались от планов передать Украине системы Patriot

Предполагалось, что Украина получит радар и как минимум три пусковые установки. Однако вчера, 13 сентября, в Минобороны Нидерландов сообщили, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». На этой неделе новый глава военного ведомства Рубен Брекельманс говорил, что другие страны все еще ищут компоненты для завершения сборки системы Patriot, и Нидерланды проводят обсуждения по этой теме с «несколькими партнерами».