Трамп заявил, что США не хотят военного конфликта с Россией

США не нужен военный конфликт с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе. При этом политик заявил, что, голосуя за Харрис, американцы отдадут голос за войну с Россией. Что на самом деле обещают политики американцам и как может изменится жизнь в США после выборов — в материале «Газеты. Ru».