Мэр Воронежа провел совещание с руководством ЦУР

«Стремление Сергея Петрина вывести обеспечение обратной связи с жителями на новый уровень, перейти от текущих вопросов к глубокой аналитике и системным решениям говорит о том, что новый глава Воронежа намерен строить свою политику, отталкиваясь от интересов горожан. Центр управления регионом готов и будет помогать в этом Сергею Петрину с полной самоотдачей и большим энтузиазмом».