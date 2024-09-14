Мэр Воронежа провел совещание с руководством ЦУР

На встрече обсуждался вопрос совершенствования обратной связи с жителями города.
Ранее Сергей Петрин отметил, что его задача — получать достоверную информацию о проблемах воронежцев и решать их. В этом ЦУР уже сотрудничает с администрацией города, обеспечивая работу системы Инцидент менеджмент, выявляя и направляя коллегам из мэрии сообщения воронежцев в соцсетях.
«Стремление Сергея Петрина вывести обеспечение обратной связи с жителями на новый уровень, перейти от текущих вопросов к глубокой аналитике и системным решениям говорит о том, что новый глава Воронежа намерен строить свою политику, отталкиваясь от интересов горожан. Центр управления регионом готов и будет помогать в этом Сергею Петрину с полной самоотдачей и большим энтузиазмом».
По итогам совещания договорились усилить взаимодействие, перейдя от обработки текущих сообщений к совместному анализу их потока и выработке управленческих решений, направленных на решение наиболее волнующих горожан проблем.
Также Сергей Петрин и другие руководители согласились с предложением ЦУР устраивать в соцсетях прямые линии по наиболее злободневным проблемам. Кроме того, решено проработать вопрос о создании в перспективе муниципального центра управления, чтобы еще больше синхронизировать работу администрации с деятельностью ЦУР.