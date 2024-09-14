Сенатором РФ от Самарской области стала Марина Сидухина

Депутат Самарской губернской думы трёх созывов, она была председателем комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента. Стала инициатором ряда социально значимых законопроектов, как регионального, так и федерального уровня. Региональный парламент поддержал её инициативы, благодаря которым приемные семьи Самарской области приравнены к многодетным при получении мер социальной поддержки, ветераны Великой Отечественной войны — труженики тыла имеют право на получение санаторно-курортного лечения без учета дохода и другие. По предложению Марины Сидухиной в региональном парламенте создана рабочая группа по постинтернатному сопровождению и обеспечению жильем детей-сирот, которая позволила системно и оперативно корректировать законодательство в этой сфере.