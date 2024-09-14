Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков анонсировал ответ РФ на поставку дальнобойного оружия Украине

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. США выдали Киеву все карт-бланши на удары дальнобойными вооружениями вглубь РФ, Москва будет реагировать так, чтобы мало не показалось. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Президент РФ сказал все на эту тему. Решение [о разрешении Киеву на удары] такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, — сказал Рябков. — Поэтому мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».

Как заявил ранее ТАСС заместитель министра на полях Медиасаммита БРИКС, Россия знает, что Запад уже принял решения насчет ударов вглубь российской территории и передал соответствующие сигналы Киеву.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран. Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия выступает информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября 2024 года исполнилось 120 лет.

Медиасаммит проводится впервые как новый формат Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформы для диалога между ведущими СМИ государств — участников объединения. Медиафорум учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, с 1 января 2024 года объединение возглавляет Россия. Оператор мероприятий председательства РФ в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.

БРИКС
НАТО