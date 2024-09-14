Рябков анонсировал ответ РФ на поставку дальнобойного оружия Украине

«Президент РФ сказал все на эту тему. Решение [о разрешении Киеву на удары] такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, — сказал Рябков. — Поэтому мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».