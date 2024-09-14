Рябков анонсировал ответ РФ на поставку дальнобойного оружия Украине

«Президент РФ сказал все на эту тему. Решение [о разрешении Киеву на удары] такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, — сказал Рябков. — Поэтому мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.
Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран. Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия выступает информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября 2024 года исполнилось 120 лет.
Медиасаммит проводится впервые как новый формат Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформы для диалога между ведущими СМИ государств — участников объединения. Медиафорум учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, с 1 января 2024 года объединение возглавляет Россия. Оператор мероприятий председательства РФ в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.