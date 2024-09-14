Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани станет мировой сенсацией

Она отметила, что под российским председательством в БРИКС состоялось более 150 мероприятий различного уровня. «Конечно, центральное мероприятие (саммит БРИКС — прим. ТАСС) мы ожидаем в Казани. И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — подчеркнула дипломат.