Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани станет мировой сенсацией

Она отметила, что под российским председательством в БРИКС состоялось более 150 мероприятий различного уровня. «Конечно, центральное мероприятие (саммит БРИКС — прим. ТАСС) мы ожидаем в Казани. И все говорит о том, что оно будет мировой сенсацией, не менее», — подчеркнула дипломат.
«Расширение БРИКС стало для Запада настоящим шоком, холодным душем и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет», — добавила она. По словам Захаровой, группа БРИКС стала образцом межгосударственного взаимодействия, это «спасательный круг, настоящая панацея от всего того, что творится в международных отношениях сегодня».
Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран. Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия выступает информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября этого года исполнилось 120 лет.
Медиасаммит проводится впервые как новый формат Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформы для диалога между ведущими СМИ государств — участников объединения. Медиафорум учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, с 1 января 2024 года объединение возглавляет Россия. Оператор мероприятий председательства РФ в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.