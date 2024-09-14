Байден заставил журналиста замолчать из-за вопроса о возможной войне с Россией

Британский премьер убеждал прессу, что на этих переговорах стороны не собирались принимать «отдельные решения». Тем не менее было известно, что вопрос о дальнобойных ударах поднимут. Источники Reuters передавали, что Стармер попытается убедить Байдена позволить ВСУ более расширенно применять британские ракеты Storm Shadow. Разрешение США необходимо из-за американских компонентов ракет. После переговоров с Байденом журналисты давили на премьера по поводу дальнобойного оружия, но он уклонялся от четкого ответа.