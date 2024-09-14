В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным

«В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны. <…> Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов», — сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.