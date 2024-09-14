В Грузии заявили о готовности извиниться перед осетинами за войну 2008 года

«Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что предательское “Национальное движение” по заданию извне в 2008 году окутало в огне наших осетинских братьев и сестер», — сказал политик, чьи слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Он также подчеркнул, что это может случиться сразу после выборов 26 октября. Тогда, по его словам, будут осуждены все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы.
Грузино-осетинский конфликт разгорелся в ночь на 8 августа 2008 года. Тогда Вооруженные силы Грузии открыли огонь по Цхинвалу, а затем предприняли попытку взять город штурмом. Россия ответила незамедлительно, отправив в республику военные подразделения для защиты проживающих в Цхинвале российских мирных граждан, после чего грузинские войска отступили.
Саакашвили неоднократно обвиняли в развязке конфликта. Так, в марте спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что ситуация в Южной Осетии в 2008 году является политическим преступлением действующего в тот период грузинского руководства во главе с Саакашвили.
Позже, 13 августа, информационный сайт Ipress писал со ссылкой на источник, что политик развязал военный конфликт по «указке извне». Как указано в заявлении, большая часть грузинского общества сомневается в адекватности политика.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. Избирательный процесс состоится с использованием системы электронного голосования. Кандидаты будут выбраны по партийным спискам. В законодательный орган войдут те партии, которые получат не менее 5% голосов избирателей.