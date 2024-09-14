В Грузии заявили о готовности извиниться перед осетинами за войну 2008 года

«Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что предательское “Национальное движение” по заданию извне в 2008 году окутало в огне наших осетинских братьев и сестер», — сказал политик, чьи слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».