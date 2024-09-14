Шольц заверил, что не будет разрешать Украине наносить удары вглубь РФ

В ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ Шольц подтвердил свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus Киеву на том основании, что это повлечет за собой «серьезный риск эскалации». «Я сказал “нет” этому»", — отметил Шольц. Его слова приводит агентство DPA.
Глава правительства ФРГ подчеркнул, что считает проблемой предоставление Киеву возможности нанесения ударов вглубь России, заявив, что не разрешит этого. «И конечно, это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять на такое большое расстояние», — сказал Шольц. «Так и остается», — констатировал канцлер. «Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе», — отметил он. «Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», — резюмировал Шольц.