Шольц заверил, что не будет разрешать Украине наносить удары вглубь РФ

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что считает проблемой предоставление Киеву возможности нанесения ударов вглубь России, заявив, что не разрешит этого. «И конечно, это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять на такое большое расстояние», — сказал Шольц. «Так и остается», — констатировал канцлер. «Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе», — отметил он. «Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», — резюмировал Шольц.