Столтенберг: для завершения конфликта на Украине необходим диалог с Россией

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — рассказал Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он подчеркнул, что возобновление диалога с Россией «должно основываться на силе Украины».
Генсек НАТО покидает свою должность 1 октября. Газета Politico писала, что в феврале 2025 года его могут назначить председателем Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия согласна на переговоры с Украиной, однако на основе стамбульских соглашений, достигнутых в 2022 году. При этом президент отмечал, что перед мирным урегулированием необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области.