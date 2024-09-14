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Столтенберг: для завершения конфликта на Украине необходим диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возобновление диалога с Россией позволит завершить конфликт на Украине. При этом, по его словам, сейчас для восстановления сотрудничества намного меньше возможностей, чем было в 2014 году.

Источник: Reuters

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — рассказал Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он подчеркнул, что возобновление диалога с Россией «должно основываться на силе Украины».

Генсек НАТО покидает свою должность 1 октября. Газета Politico писала, что в феврале 2025 года его могут назначить председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия согласна на переговоры с Украиной, однако на основе стамбульских соглашений, достигнутых в 2022 году. При этом президент отмечал, что перед мирным урегулированием необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области.

НАТО