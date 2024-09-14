Коломойского* лишили гражданства Кипра

«Украинский олигарх Игорь Коломойский*, один из самых богатых и известных людей, некогда союзник президента Зеленского, теряет кипрское гражданство после того, как власти республики подтвердили, что оно было получено путем мошенничества, представления ложных данных и сокрытия существенных фактов. В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после натурализации он был и остается лицом сомнительного характера, а его натурализация создала и создает огромный риск для репутации Республики Кипр», — говорится в статье.
Газета напоминает, что в последнее время олигарх стал мишенью для самого Зеленского, хотя именно бизнесмен помог ему прийти к власти на Украине в 2019 году при помощи своего телеканала, где Зеленский вел собственное шоу.
Также 4 сентября кипрский Совмин принял решение о лишении гражданства Кипра еще семи человек, натурализовавшихся на основании инвестиционной программы.
В частности, это россиянин Максим Захарченко и члены его семьи. Газета утверждает, что Захарченко скрыл «существенные данные» о возбужденном против него гражданском деле в США, где его обвиняли в финансовых нарушениях. Суд первой инстанции штата Нью-Джерси в ноябре 2019 постановил наложить на Захарченко и его компанию денежное взыскание на сумму, превышающую 32 миллиона долларов, пишет газета.
Кипрского гражданства лишился также египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем, так как он инвестировал с целью натурализации сумму меньше заявленной. Газета пишет, что инвестор задекларировал квартиру в Лимасоле стоимостью два миллиона евро, но продавец недвижимости впоследствии вернул на его банковские счета в Великобритании сумму в размере 1,050 миллиона евро.
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четыре тысячи «золотых паспортов» тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Ее отменили 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы приняли сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала «Аль-Джазира» о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
С октября 2021 года кипрского гражданства лишились более 220 человек.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов