Коломойского* лишили гражданства Кипра

«Украинский олигарх Игорь Коломойский*, один из самых богатых и известных людей, некогда союзник президента Зеленского, теряет кипрское гражданство после того, как власти республики подтвердили, что оно было получено путем мошенничества, представления ложных данных и сокрытия существенных фактов. В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после натурализации он был и остается лицом сомнительного характера, а его натурализация создала и создает огромный риск для репутации Республики Кипр», — говорится в статье.