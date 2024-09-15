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МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев смог мобилизовать больше людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на слова Сибиги на конференции в Киеве.

Источник: AP 2023

Как отмечает агентство, на конференции в Киеве Сикорский повторил высказанную им ранее в интервью изданию Monde мысль о том, что странам ЕС следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам избегать призыва по мобилизации на Украине.

«Действительно, настало время поднять вопрос о том, чтобы ЕС выработал программы по возвращению украинцев домой. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть на повестке. И я поддерживаю идею Сикорского», — приводит агентство слова Сибиги.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

ЕС