Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины

«Мы будем дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины», — приводит его слова агентство Bloomberg.
Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Наша задача — поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах», — сказал он, комментируя ожидания Вашингтона от двусторонней встречи.
По информации агентства Reuters, помощник Байдена также сообщил, что США готовят новый значительный пакет военной помощи для Киева.