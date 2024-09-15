Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины

Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Наша задача — поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах», — сказал он, комментируя ожидания Вашингтона от двусторонней встречи.