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Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции.

Источник: Reuters

«Мы будем дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. «Наша задача — поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах», — сказал он, комментируя ожидания Вашингтона от двусторонней встречи.

По информации агентства Reuters, помощник Байдена также сообщил, что США готовят новый значительный пакет военной помощи для Киева.

Байден Джо