Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ

«Нелегальная миграция — это не то, чего мы хотим», — сказал он в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ. Слова канцлера приводит агентство DPA. Если в Германию прибудут 300 тыс. человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, «то это нехорошо», отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну.