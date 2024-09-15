В НАТО считают Россию врагом, заявил Пушков

По его мнению, заявления Столтенберга — риторика, целью которой является успокоение общества. Пушков отметил, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории России вызывает беспокойство у части общества, а Столтенберг хочет его успокоить, «делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге».
В пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».