Посол обвинил США в попытках вбить клин между Аргентиной и Россией

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин заявил, что RT желает «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине путем подстрекательств и манипуляций. «Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения», — сказал он.