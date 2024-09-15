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Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times.

Источник: AP 2023

«Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены», — пишет издание.

Отмечается, что речь идет о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после его прихода к власти.

В канцелярии премьера отказались называть газете общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала. Источник заявил газете, что эта информация будет опубликована позднее.

расследование