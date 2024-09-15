Премьеру Британии грозит расследование, пишут СМИ

«Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены», — пишет издание.
Отмечается, что речь идет о том, что член палаты лордов Британии Вахид Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после его прихода к власти.
В канцелярии премьера отказались называть газете общую стоимость сделанных его жене подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала. Источник заявил газете, что эта информация будет опубликована позднее.