Сенатор Пушков: В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу

В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с альянсом быть не может. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что считает возможным диалог с Москвой. Он также отметил, что для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, «в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией».
По словам Пушкова, данное заявление — не более, чем риторика, нацеленная на успокоение общественного мнения.
В НАТО поддерживают ракетные удары вглубь российской территории, что вызывает беспокойство у части общественного мнения. Столтенберг хочет его успокоить, делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге, написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что подобные заявления звучали уже десятки раз, однако вместо были эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз, уверен сенатор.
«Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу», — заключил Пушков.