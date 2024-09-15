Олбани
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Пушков: В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу

Источник: Российская газета

В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с альянсом быть не может. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что считает возможным диалог с Москвой. Он также отметил, что для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, «в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией».

По словам Пушкова, данное заявление — не более, чем риторика, нацеленная на успокоение общественного мнения.

В НАТО поддерживают ракетные удары вглубь российской территории, что вызывает беспокойство у части общественного мнения. Столтенберг хочет его успокоить, делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что подобные заявления звучали уже десятки раз, однако вместо были эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз, уверен сенатор.

«Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу», — заключил Пушков.