В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

10 сентября стало известно, что Эстония начнет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только новым украинским беженцам. Новые условия выдачи пособия начнут действовать с 11 сентября. Его размер составляет 1,2 тысячи евро. Отмечается, что в стране проживает большое число украинцев, которые находятся в Эстонии более года.