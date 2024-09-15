Bild узнал о готовности Киева к прекращению огня «на отдельных участках»

Говоря об идее мирных переговоров, российские власти не раз заявляли, что не отказывались от них, но после атаки на Курскую область Путин сказал, что сначала нужно «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации». Ранее он заявил, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же.