«Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме <…> не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают», — поделился мнением Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.
По его словам, исход конфликта уже предрешен, поскольку нападение на Курскую область только ускорило приближение военной катастрофы киевского режима, а успешное продвижение российских войск вряд ли что-то остановит.
«США и те, кто возглавляют НАТО проиграли войну», — резюмировал эксперт.
Во вторник госсекретарь США в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Вашингтон допускает возможность разрешить Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами ATACMS.
В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.