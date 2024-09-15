Стармера призвали снять ограничения на ракеты для ВСУ без одобрения США

Правительство Британии неоднократно заявляло, что должно получить одобрение как США, так и Франции, прежде чем разрешить ВСУ использовать Stom Shadow для поражения целей в глубине России. Как пишет Times, «это не совсем верно», но на практике все обстоит именно так: ракеты можно применять без одобрения или помощи США, однако, по словам источника в Минобороны, «российские средства радиоэлектронной борьбы сделали бесполезным GPS», данные которого использует Stom Shadow. Поэтому для применения ракет нужны навигационные данные США.