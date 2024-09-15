Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды его жене

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором. Об этом сообщает газета Times.
Издание отмечает, что британский премьер нарушил парламентские правила, не задекларировав тот факт, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены, пишет РИА Новости.
Речь идет о члене палаты лордов Британии Вахиде Алли. Отмечается, что он покрывал жене премьера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после прихода Стармера к власти.
В канцелярии премьер-министра отказались озвучить общую стоимость подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.
Ранее Кир Стармер подвергся масштабной критике со стороны оппозиции за то, что убрал портрет экс-премьера страны Маргарет Тэтчер из своей резиденции. Депутаты-консерваторы осудили это решение как «мстительное» и «мелочное» и призвали премьера вернуть портрет на место.
Между тем, рейтинг британского премьера снизился на 26 процентов с момента его прихода к власти в начале июля этого года. По мнению экспертов, падение поддержки главы правительства Великобритании связано в первую очередь с неспособностью принимать компетентные решения в условиях антимигрантских протестов, вспыхнувших в конце июля после убийства трех детей.