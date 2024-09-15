Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды его жене

Между тем, рейтинг британского премьера снизился на 26 процентов с момента его прихода к власти в начале июля этого года. По мнению экспертов, падение поддержки главы правительства Великобритании связано в первую очередь с неспособностью принимать компетентные решения в условиях антимигрантских протестов, вспыхнувших в конце июля после убийства трех детей.