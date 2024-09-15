Над семью регионами России сбили 29 дронов. Военная операция на Украине, день 935-й

8:35 Минобороны показало награждение на передовой танкистов группировки «Восток». Отличившиеся награждены орденом Мужества, медалями «За отвагу», «Георгиевским крестом» различных степеней.
8:25 Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны страны призвали Лондон разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по России без разрешения США -The Times.
Разрешения Вашингтона нужно, потому что компоненты ракет американские. Пока США одобрение не дают.
8:15 ❗Президент Украины Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта — Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, это входит в мирный план Зеленского, который тот отвезет в США. В то же время, он также потребует разрешить бить по России дальнобойным западным оружием.
«Действительно, пора поднять вопрос о разработке в ЕС программ по возвращению украинцев на родину. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия, но это должно быть в повестке дня», — заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что Западная Европа своими пособиями «спонсирует уклонение» украинцев от призыва.
8:07 Минобороны показало концерт Юлии Чичериной в зоне СВО, она выступила в «тыловом районе» для группировки «Север».
8:05 За ночь над семью регионами России сбили 29 дронов — Минобороны.
Из них 15 сбиты над территорией Брянской области; пять над Курской; четыре — над Смоленской; два — над Орловской и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 935-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.