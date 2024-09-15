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Военнослужащего из Иркутской области спасли из украинского плена

Об очередном обменен пленными сообщили в министерстве обороны Российской Федерации. В ходе переговорного процесса удалось добиться возвращения в Россию 103 военнослужащих, которых взяли в плен на территории Курской области.

Источник: Министерство обороны РФ

Столько же военных передали украинской стороне. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе минобороны РФ, сейчас спасённых военнослужащих отправили в Белоруссию, где им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им дадут возможность связаться с родными и близкими.

Среди освобождённых ходе обмена пленными военнослужащих есть один представитель Иркутской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова. Также ранее сообщалось, что в числе спасённых — трое уроженцев соседней Бурятии.