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США перебросили войска на Алеутские острова из-за морских учений России

США перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности в связи с проводимыми Россией и Китаем военно-морскими учениями, сообщает Business Insider. В интервью изданию командующий 11-й воздушно-десантной дивизией Джозеф Хилберт заявил, что эти маневры призваны продемонстрировать способность американской армии «быстро и без предупреждения» перебрасывать силы и средства даже в самые отдаленные районы.

Источник: AP 2023

В маневрах, как пишет Business Insider, задействованы 130 военных, учения проводятся в том числе на острове Шемья, где находятся военная база и аэродром ВВС США. На Алеутские острова доставлены высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы, а также радиолокационные станции.

«Объединение этих сил демонстрирует любому противнику, что мы можем развернуться где угодно. Мы можем использовать значительную огневую мощь», — заявил командующий 11-й воздушно-десантной дивизией. По словам Джозефа Хилберта, развертывание HIMARS говорит о важности дальнобойных огневых средств для «демонстрации силы» и «сдерживания».

Российские командно-штабные учения «Океан-2024» при участии Китая стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации.

Перед началом учений президент России Владимир Путин обвинил США в наращивании военного присутствия у российских границ. В Пентагоне заявили, что США не видят угрозы в военных учениях России.

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