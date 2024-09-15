США перебросили войска на Алеутские острова из-за морских учений России

В маневрах, как пишет Business Insider, задействованы 130 военных, учения проводятся в том числе на острове Шемья, где находятся военная база и аэродром ВВС США. На Алеутские острова доставлены высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы, а также радиолокационные станции.
«Объединение этих сил демонстрирует любому противнику, что мы можем развернуться где угодно. Мы можем использовать значительную огневую мощь», — заявил командующий 11-й воздушно-десантной дивизией. По словам Джозефа Хилберта, развертывание HIMARS говорит о важности дальнобойных огневых средств для «демонстрации силы» и «сдерживания».
Российские командно-штабные учения «Океан-2024» при участии Китая стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации.
Перед началом учений президент России Владимир Путин обвинил США в наращивании военного присутствия у российских границ. В Пентагоне заявили, что США не видят угрозы в военных учениях России.