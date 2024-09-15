США перебросили войска на Алеутские острова из-за морских учений России

США перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности в связи с проводимыми Россией и Китаем военно-морскими учениями, сообщает Business Insider. В интервью изданию командующий 11-й воздушно-десантной дивизией Джозеф Хилберт заявил, что эти маневры призваны продемонстрировать способность американской армии «быстро и без предупреждения» перебрасывать силы и средства даже в самые отдаленные районы.