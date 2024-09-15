Папа Римский назначил нового католического епископа в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.
Штефан Липке уроженец Германии, родился на западе в городе Эссене в 1975 году. Окончил высшую духовную семинарию и Папский Григорианский университет в Риме.
«Папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской Епархии в Новосибирске его высокопреподобие священника Штефана Липке, священника Общества Иисуса, Генерального секретаря ККЕР, с возведением его в достоинство титулярного епископа Арены», — сообщили в пресс-службе КЕРР.
В священники немец рукоположен в 2002 году, с 2011 служил в епархии Новосибирска. Теперь мужчина стал священником Преображенской епархии города.