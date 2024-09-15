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Папа Римский назначил нового католического епископа в Новосибирске

Папа Франциск назначил вспомогательного епископа епархии в Новосибирске, им стал генсек Конференции католических епископов России Штефан Липке.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Штефан Липке уроженец Германии, родился на западе в городе Эссене в 1975 году. Окончил высшую духовную семинарию и Папский Григорианский университет в Риме.

«Папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской Епархии в Новосибирске его высокопреподобие священника Штефана Липке, священника Общества Иисуса, Генерального секретаря ККЕР, с возведением его в достоинство титулярного епископа Арены», — сообщили в пресс-службе КЕРР.

В священники немец рукоположен в 2002 году, с 2011 служил в епархии Новосибирска. Теперь мужчина стал священником Преображенской епархии города.

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