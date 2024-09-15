Новым бойцам СВО из Новосибирска выплачивают 400 000 рублей

Единовременную выплату получают военнослужащие, которые заключили контракт с Мин. обор. в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на год и более для участия в СВО. Об этом сообщается в тексте Указа № 644, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным.