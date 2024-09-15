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Новым бойцам СВО из Новосибирска выплачивают 400 000 рублей

Президент РФ подписал указ, согласно которому новые военнослужащие по контракту получают единовременную выплату в размере 400 000 рублей.

Правительство России уже утвердило правила получения денежных средств.

Единовременную выплату получают военнослужащие, которые заключили контракт с Мин. обор. в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на год и более для участия в СВО. Об этом сообщается в тексте Указа № 644, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным.

К этой сумме добавляется региональная выплата в размере 405 000 рублей. Так, общая сумма выплаты для граждан, которые заключили контракт в указанный период, составит 805 000 рублей. Выплаты также получают бойцы, которые выполняют задания на территории новых регионов России.

На портале Госуслуги можно узнать о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.