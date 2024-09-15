МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией

«Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с “вмешательством” с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, “охоте на ведьм”, когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации», — заявила она.