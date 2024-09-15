МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией

«Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с “вмешательством” с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, “охоте на ведьм”, когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации», — заявила она.
Дипломат отметила, что Вашингтон примеряет на себя роль хранителя общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры.
«Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Вашингтон не может смириться с растущей популярностью российских медиа на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой западными СМИ.
При этом Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. Их молчание Москва расценивает как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, добавила представитель МИД.
«Действия американской администрации не останутся без ответа», — заключила она.
Кампания США против «России сегодня» и RT.
На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках.
На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на «угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации». По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
Минфин США, со своей стороны, ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В Кремле заявили, что отреагируют на санкции против СМИ, хотя они, по словам Дмитрия Пескова, и не будут зеркальными, так как в США нет государственного информационного агентства.
В RT с иронией заметили, что все это время они вещали «прямо из штаб-квартиры КГБ» и что у телеканала «заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает».