Песков: Путин всегда аккуратен в выборе ответа на действия Запада

«У нас хватает специалистов — экспертов весьма и весьма авторитетных, — которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — ответил представитель Кремля на вопрос, не пора ли начинать на официальном уровне рассуждать о возможном ответе на агрессию Запада, в том числе предоставление дальнобойных ракет Украине.