Кремль оценил идею о дискуссии об ударах по странам Запада

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь России, дискуссия об этом ведется экспертами, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина, попросившего его дать оценку возможности дискуссии о том, не пора ли России на официальном уровне обсудить «куда может прилететь» западным странам.



«У нас хватает специалистов и экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — сказал Песков.



Он напомнил о заявлениях научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолога Сергея Караганова, который в недавнем интервью «Коммерсанту» сказал, что Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории.



«Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей Вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена и все цели будут достигнуты», — заключил Песков.



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