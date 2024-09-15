Захарова заявила об отсутствии смысла в комментариях заявлений Зеленского

«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. Потому что, во-первых, глубоко зависимый от соответствующих медикаментозных средств человек», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Она напомнила, что в очередной раз в интервью бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что у киевского режима утрачена субъектность. Все решения за Киев принимаются в Вашингтоне и Лондоне.
«Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет», — заключила Захарова.
О том, что Зеленский планирует во время своей поездки в США представить стратегию американскому президенту Джо Байдену, накануне сообщила немецкая газета Bild. Стратегия будет представлена также и кандидатам в президенты как от Республиканской, так и от Демократической партии, Дональду Трампу и Камале Харрис.
Она включает в себя требование на разрешение ударов дальнобойным западным оружием по территориям РФ, а также создание соглашения о временном прекращении огня на отдельных участках, что позволит «временно заморозить ситуацию».
В тот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и Великобритания уже выписали Киеву все индульгенции и карт-бланши на использование ракет по российскому государству.
12 сентября СМИ сообщали, что во время длительной встречи Зеленский предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России.
В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.