Захарова заявила об отсутствии смысла в комментариях заявлений Зеленского

О том, что Зеленский планирует во время своей поездки в США представить стратегию американскому президенту Джо Байдену, накануне сообщила немецкая газета Bild. Стратегия будет представлена также и кандидатам в президенты как от Республиканской, так и от Демократической партии, Дональду Трампу и Камале Харрис.