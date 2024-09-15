Times: Байден не разрешит удары вглубь РФ до знакомства с планом Зеленского

Согласно изданию, британские чиновники, знакомые с ходом переговоров Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября, остались удивлены тем, что Байден «взял на паузу» вопрос применения Украиной западных ракет против РФ. Как отметила газета, в американской администрации нет единства по этой теме.
По информации The Sunday Times, госсекретарь США Энтони Блинкен склоняется в пользу того, чтобы Киев мог бить западными ракетами вглубь РФ, в то время как помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против. «Проблема в Салливане, а не Блинкене», — заявил источник в британской военной среде. Издание добавило, что сам Байден не готов публично дать Украине разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow, в производстве которых задействованы американские компоненты, для ударов вглубь РФ, но не против использования американских систем разведки в случае их применения.
Предполагается, что Зеленский представит свой план на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября. Газета подчеркнула, что сперва он оповестит о нем команду Байдена, а затем обсудит его с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского.