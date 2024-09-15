Times: Байден не разрешит удары вглубь РФ до знакомства с планом Зеленского

По информации The Sunday Times, госсекретарь США Энтони Блинкен склоняется в пользу того, чтобы Киев мог бить западными ракетами вглубь РФ, в то время как помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против. «Проблема в Салливане, а не Блинкене», — заявил источник в британской военной среде. Издание добавило, что сам Байден не готов публично дать Украине разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow, в производстве которых задействованы американские компоненты, для ударов вглубь РФ, но не против использования американских систем разведки в случае их применения.