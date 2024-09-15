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Times: Байден не разрешит удары вглубь РФ до знакомства с планом Зеленского

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой «победный план». Об этом сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Согласно изданию, британские чиновники, знакомые с ходом переговоров Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября, остались удивлены тем, что Байден «взял на паузу» вопрос применения Украиной западных ракет против РФ. Как отметила газета, в американской администрации нет единства по этой теме.

По информации The Sunday Times, госсекретарь США Энтони Блинкен склоняется в пользу того, чтобы Киев мог бить западными ракетами вглубь РФ, в то время как помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против. «Проблема в Салливане, а не Блинкене», — заявил источник в британской военной среде. Издание добавило, что сам Байден не готов публично дать Украине разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow, в производстве которых задействованы американские компоненты, для ударов вглубь РФ, но не против использования американских систем разведки в случае их применения.

Предполагается, что Зеленский представит свой план на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября. Газета подчеркнула, что сперва он оповестит о нем команду Байдена, а затем обсудит его с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского.

Байден Джо