«Поразит Лондон»: на Западе сделали заявление про удары по России

Так он прокомментировал новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США.
«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — написал Боуз.
Как сообщала газета Telegraph, разрешение США на применение Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо Британии по той причине, что ракеты ее производства используются в тандеме с американскими системами.
В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не сообщил о положительном решении на этот счет.
Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.