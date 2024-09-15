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«Поразит Лондон»: на Западе сделали заявление про удары по России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Выступающие за разрешение Киеву бить по территории России западным оружием будут прятаться в бункерах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

Так он прокомментировал новость о том, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также экс-премьер страны Борис Джонсон призвали действующего главу правительства Кира Стармера разрешить Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России без одобрения США.

«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — написал Боуз.

Как сообщала газета Telegraph, разрешение США на применение Storm Shadow Киевом для ударов по России необходимо Британии по той причине, что ракеты ее производства используются в тандеме с американскими системами.

В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не сообщил о положительном решении на этот счет.

Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.