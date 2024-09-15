Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю

Позже официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что движение берет на себя ответственность за атаку на столицу Израиля. Он подчеркнул, что такие действия являются ответом на бомбардировку порта Ходейда в Йемене 20 июля, когда из-за Израиля на территории страны вспыхнули крупные пожары. Позднее стало известно, что три человека погибли, еще 87 пострадали. Кроме того, он указал, что хуситы и дальше будут наносить подобные удары по мере приближения первой годовщины «благословенной операции» 7 октября.