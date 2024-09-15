Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного удара по Израилю

«Хуситы должны были уже знать, что мы требуем высокую цену за любую попытку причинить нам вред. Те, кому нужно напоминание, могут посетить порт Ходейда», — указал политик в начале еженедельного заседания кабмина страны.
Он также поклялся, что уничтожит любого, кто нападет на Израиль, включая палестинское радикальное движение ХАМАС, и призвал к «изменению баланса сил» вдоль границы, чтобы обеспечить безопасность жителей северного региона.
Ранее в этот день в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о падении в Тель-Авиве выпущенной из Йемена ракеты «земля — земля». По сведениям военнослужащих, она упала в открытой местности. Информации о пострадавших не поступало.
Позже официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что движение берет на себя ответственность за атаку на столицу Израиля. Он подчеркнул, что такие действия являются ответом на бомбардировку порта Ходейда в Йемене 20 июля, когда из-за Израиля на территории страны вспыхнули крупные пожары. Позднее стало известно, что три человека погибли, еще 87 пострадали. Кроме того, он указал, что хуситы и дальше будут наносить подобные удары по мере приближения первой годовщины «благословенной операции» 7 октября.
Именно осенью 2023 года произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке. Тогда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.