Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов заявил об уходе из политики

Волгоградец Александр Осипов — депутат облдумы с 10-летним стажем — заявил об уходе из политики. Срок его работы в региональном заксобрании заканчивается в первые дни октября. Он не стал участвовать в выборах, проходивших в регионе с 6 по 8 сентября.