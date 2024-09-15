Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов заявил об уходе из политики

Парламентарий признает: работа в пятом и шестом созывах представительного органа власти стала важным периодом в его жизни, он многому научился. По его словам, он старался помогать людям и надеется, что оставит на своих избирательных округах добрую память.
«Власть — это зеркальный лабиринт, в котором ты всегда сталкиваешься с собой, со своей совестью, делаешь нравственный выбор. Любой компромисс — это зарубка на твоей репутации», — размышляет депутат.
Свое будущее Александр Осипов не планирует связывать с органами власти. Он намерен «познавать искусствоведение и работать в тех сферах, где есть потребность распаковывать культурные коды» России.
Опыт и знаний у законодателя для этого есть — он окончил ВолГУ по специальности «Журнралистика», работал в нескольких печатных изданиях региона, на телевидении и возглавлял интернет-издание «Высота 102».
В настоящее время он пишет книги, изучает философию и приобретает навыки выступлений в аудиториях.