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Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов заявил об уходе из политики

Волгоградец Александр Осипов — депутат облдумы с 10-летним стажем — заявил об уходе из политики. Срок его работы в региональном заксобрании заканчивается в первые дни октября. Он не стал участвовать в выборах, проходивших в регионе с 6 по 8 сентября.

Парламентарий признает: работа в пятом и шестом созывах представительного органа власти стала важным периодом в его жизни, он многому научился. По его словам, он старался помогать людям и надеется, что оставит на своих избирательных округах добрую память.

«Власть — это зеркальный лабиринт, в котором ты всегда сталкиваешься с собой, со своей совестью, делаешь нравственный выбор. Любой компромисс — это зарубка на твоей репутации», — размышляет депутат.

Свое будущее Александр Осипов не планирует связывать с органами власти. Он намерен «познавать искусствоведение и работать в тех сферах, где есть потребность распаковывать культурные коды» России.

Опыт и знаний у законодателя для этого есть — он окончил ВолГУ по специальности «Журнралистика», работал в нескольких печатных изданиях региона, на телевидении и возглавлял интернет-издание «Высота 102».

В настоящее время он пишет книги, изучает философию и приобретает навыки выступлений в аудиториях.