Армия Израиля признала, что в Газе в ноябре погибли три заложника

10 сентября 12-й канал израильского телевидения выступил с утверждением, что трое заложников — Ник Бейзер, Рон Шерман и Элия Толедано — погибли в результате удара армии Израиля, а информация об этом, по версии телеканала, была скрыта армейским руководством. В ответ пресс-служба армии заявила, что расследование еще не завершено, а утверждения о сокрытии информации об этом инциденте назвала ложными.
Сейчас армия объявила о завершении расследования и сообщила, что его результаты 15 сентября были представлены родным погибших. «Выводы расследования указывают на высокую вероятность того, что все трое были убиты в результате последствий авиаудара Армии обороны Израиля при ликвидации командира Северной бригады ХАМАС Ахмеда аль-Гандура 10 ноября 2023 года», — говорится в заявлении.
В армии подчеркнули, что «эта оценка высокой вероятности основана на всей доступной информации, однако невозможно окончательно определить обстоятельства их гибели». В ходе расследования было установлено, что указанные заложники удерживались на тот момент в комплексе подземных туннелей, в котором действовал и аль-Гандур, являвшийся целью удара. Его ликвидацию в ноябре 2023 года подтвердило и боевое крыло ХАМАС. «В момент удара Армия обороны Израиля не располагала информацией о присутствии заложников в комплексе, который был целью. Кроме того, имелась информация, указывавшая на то, что они находились в другом месте, поэтому тот район не был обозначен как зона с подозрением на присутствие заложников», — пояснили в пресс-службе.
На протяжении всей военной операции в секторе Газа армия Израиля «не наносила ударов по районам, в отношении которых были указания или подозрения на присутствие заложников», отмечается в заявлении.
14 декабря 2023 года тела троих погибших были вызволены из туннеля, где находился аль-Гандур, и были возвращены в Израиль для захоронения, напомнили в пресс-службе. «Армия обороны Израиля разделяет скорбь семей в связи с ужасной потерей и продолжит сопровождать их. Армия обороны Израиля даже прямо сейчас продолжает прилагать все усилия, чтобы выполнить высшую национальную задачу по возвращению всех заложников домой», — заключили военные.
Израильские заложники в Газе.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен радикалами, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе 101 человека.