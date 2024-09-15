Армия Израиля признала, что в Газе в ноябре погибли три заложника

В армии подчеркнули, что «эта оценка высокой вероятности основана на всей доступной информации, однако невозможно окончательно определить обстоятельства их гибели». В ходе расследования было установлено, что указанные заложники удерживались на тот момент в комплексе подземных туннелей, в котором действовал и аль-Гандур, являвшийся целью удара. Его ликвидацию в ноябре 2023 года подтвердило и боевое крыло ХАМАС. «В момент удара Армия обороны Израиля не располагала информацией о присутствии заложников в комплексе, который был целью. Кроме того, имелась информация, указывавшая на то, что они находились в другом месте, поэтому тот район не был обозначен как зона с подозрением на присутствие заложников», — пояснили в пресс-службе.