Коломойского лишили гражданства Кипра

Правительство Кипра 4 сентября распорядилось лишить приобретенного гражданства восемь человек, в числе которых Игорь Коломойский. Как пишет Philenews со ссылкой на документ совета министров, в 2010 году, когда он обратился за гражданством, бизнесмен не упомянул о том, что в России с 2008 года проходит по делу о неуплате налогов (позднее дело было прекращено).