Коломойского лишили гражданства Кипра

Правительство Кипра 4 сентября распорядилось лишить приобретенного гражданства восемь человек, в числе которых Игорь Коломойский. Как пишет Philenews со ссылкой на документ совета министров, в 2010 году, когда он обратился за гражданством, бизнесмен не упомянул о том, что в России с 2008 года проходит по делу о неуплате налогов (позднее дело было прекращено).
Также лишены гражданства два инвестора и члены их семей — россиянин Максим Захарченко и египтянин Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем. Первый скрыл «существенную информацию» об уголовном деле о финансовых нарушениях в США, второй — инвестировал меньше заявленной при подаче документов суммы.
Игорь Коломойский — бывший губернатор Днепропетровской области Украины. С 1995 года он также является гражданином Израиля. В материалах уголовного дела о мошенничестве в сентябре 2023 года он был указан как лишенный гражданства Украины. Позднее киевский суд признал бизнесмена гражданином страны.
Игорь Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн с сентября 2023 года. 7 сентября ему предъявили обвинение в незаконном завладении 9,2 млрд грн ($249 млн) Приватбанка. 15 сентября бизнесмена также обвинили в финансовых махинациях, которые, по данным следствия, осуществлялись через основанный бизнесменом Приватбанк. Активы бизнесмена в России конфискованы, поскольку он признан причастным к финансированию вооруженных формирований Украины. В РФ он внесен в реестр террористов и экстремистов.