В крымской степи проведут учебные стрельбы

«16 сентября (в дневное и ночное время) в селе Рисовое и близлежащих населенных пунктах, возможно, будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие — будут проводиться учебные стрельбы», — написал он.
Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели «Морспасслужбы» совместно с филиалом ФГБУ «АМП Черного моря».
Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.