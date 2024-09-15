Олбани
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крымской степи проведут учебные стрельбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 16 сентября будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации района Сергей Биданец.

Источник: РИА "Новости"

«16 сентября (в дневное и ночное время) в селе Рисовое и близлежащих населенных пунктах, возможно, будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие — будут проводиться учебные стрельбы», — написал он.

Ранее в порту Тамань проводили учения всех служб, задействованных в работах по ликвидации нефтяного пятна. По легенде учений, произошло максимально возможное разлитие нефти, которое ликвидировали спасатели «Морспасслужбы» совместно с филиалом ФГБУ «АМП Черного моря».

Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.