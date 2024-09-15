Мьянма хотела бы принять участие в саммите БРИКС в Казани

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для Татарстана. Мэр столицы республики Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.