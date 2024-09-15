Депутат Заварзин назвал эмоциональным отказ Алаудинова помогать пленным бойцам

«Украинцам я говорю: оставьте их себе, они нам не нужны Не надо мне звонить, я что вам, обменщик что ли? Я могу вытащить и обменять кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались в плен для меня они не существуют», — заключил командир «Ахмата».